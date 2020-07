La scelta di France Football di non assegnare il Pallone d’Oro 2020 giunta ieri, sta facendo molto discutere. Una decisione che è stata accolta in maniera diversa dal mondo del calcio. Per fortuna sono stati molti i commenti ironici mentre decisamente meno quelli polemici. Tra i più curiosi, sicuramente, quello della Lega Pro che ha scherzato chiamando in causa i protagonisti della prossima finalissima dei playoff Antenucci e Scappini, bomber rispettivamente di Bari e Reggio Audace le due formazioni che si contenderanno l’accesso alla Serie B: “Ufficiale: né Scappini né Antenucci potranno vincere il Pallone d’oro 2020. Entrambi, peró hanno un piano B”. Di seguito il post: