Venticinque migranti trasferiti nei giorni scorsi in Basilicata dalla Sicilia, dove erano da poco sbarcati, sono positivi al coronavirus. Lo hanno accertato i tamponi eseguiti nelle ultime ore. Prima, come riporta “LaSicilia.it”, sono risultati positivi tre migranti, oggi si è appreso che sono contagiati altri 22: i 25 sono in isolamento in strutture di accoglienza.