Totti sul possibile ritorno: «La mia testa ha già deciso. Ho due offerte»

Francesco Totti, l’iconico ex capitano della Roma, ha sorpreso tutti annunciando che sta considerando seriamente un ritorno al calcio giocato, questa volta in Serie A. Durante un evento Bettson, quello che inizialmente sembrava un commento scherzoso, si è rivelato essere una possibilità concreta per il campione di 48 anni.

Attualmente a Miami per una tappa dell’EA World Legends Padel Tour, insieme alla compagna Noemi Bocchi e a molti ex compagni di squadra, Totti ha confermato le sue intenzioni in una dichiarazione chiara e diretta: «Se mi vedrete prima in campo per le finali del World Legends Padel Tour o prima in campo in Serie A? Diciamo che faccio in tempo a fare le finali del Padel, sono a fine novembre a Dubai il 28 e 29. Almeno due mesi di allenamento ci vogliono, i tempi sono quelli.”

La conversazione si è intensificata quando il giornalista gli ha chiesto conferma sul suo ritorno, al che Totti ha risposto con serietà: «No, non è uno scherzo. L’ho presa un po’ seriamente, quindi vediamo. Una o due squadre ci sono. Vediamo la testa cosa mi dice, ma soprattutto il fisico. Vediamo come reagisce. La testa già conosce la risposta. Chissà il prossimo anno cosa ci riserverà».

Recentemente, sono emerse voci che collegano Totti con il Como, ma l’ex numero dieci giallorosso ha ammesso: «Ci sono state squadre di serie A che mi hanno chiamato. Ammetto che mi hanno fatto venire un po’ di pensiero, di pazzia. Sarebbe difficile, ma nella vita mai dire mai. Ci sono giocatori che hanno giocato dopo tanti anni dalla fine della carriera»