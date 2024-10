Serie A: botta e risposta tra Monza e Venezia, il primo tempo termina 2-2. Lazio avanti sul Genoa. I risultati parziali

La giornata di Serie A ha offerto un primo tempo pieno di azione e gol in due partite diverse, con la Lazio che ha preso un vantaggio minimo contro il Genoa, mentre Monza e Venezia hanno dato vita a un vero e proprio duello gol a gol.

Lazio – Genoa: 1-0

Allo Stadio Olimpico di Roma, la Lazio ha trovato il vantaggio grazie a un gol di Noslin al 21° minuto. L’attaccante ha sfruttato un’ottima giocata sulla fascia destra, trasformando in gol un preciso cross con un colpo di testa che ha lasciato immobile il portiere del Genoa. La Lazio ha cercato di controllare il gioco dopo il vantaggio, mantenendo la pressione e cercando di ampliare il distacco, ma il primo tempo si è chiuso con il solo gol di Noslin a separare le due squadre.

Monza – Venezia: 2-2

La partita tra Monza e Venezia al “U-Power Stadium” ha regalato spettacolo e reti. Il Venezia ha aperto le marcature al 15° minuto con un bel tiro da fuori area di Ellertsson. L’euforia dei visitatori è durata poco, perché al 23° il Monza ha risposto con Kyriakopoulos, che ha finalizzato una rapida azione offensiva. Il Venezia non si è dato per vinto e ha ripreso il comando al 39° grazie a un gol di Svoboda, che ha capitalizzato su una disattenzione della difesa brianzola. Tuttavia, poco prima dell’intervallo, al 44°, Djuric ha ristabilito la parità per il Monza con un potente colpo di testa su corner.