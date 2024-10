Serie A: tris della Lazio contro il Genoa. Pari in Monza-Venezia. Risultati finali e classifica aggiornata

Il weekend di calcio in Serie A ha offerto agli appassionati momenti di grande emozione con la Lazio che ha ottenuto una vittoria convincente contro il Genoa, mentre Monza e Venezia hanno chiuso con un pareggio in una partita vibrante.

Lazio – Genoa: 3-0

All’Olimpico, la Lazio ha dimostrato la propria superiorità con una prestazione solida e decisiva. Il primo gol è arrivato al 21′ minuto dalle gambe di Noslin, che ha trovato la rete con un preciso colpo di testa. Mentre la partita procedeva con il Genoa incapace di reagire efficacemente, è stato Pedro a raddoppiare al 86′, con un tiro da fuori area che ha sorpreso il portiere ospite. Infine, Vecino ha messo il sigillo finale alla partita con un gol nei minuti di recupero, al 90’+5′, chiudendo il match sul 3-0. Con questa vittoria, la Lazio continua a mantenere la sua posizione forte nella parte alta della classifica.

Monza – Venezia: 2-2

Allo Stadio Brianteo, Monza e Venezia hanno dato vita a un incontro ricco di capovolgimenti di fronte. Venezia ha aperto le marcature al 15′ con Ellertsson, che ha sfruttato un’occasione da calcio d’angolo. Tuttavia, il Monza non ha tardato a reagire e ha pareggiato con Kyriakopoulos all’23’. Il Venezia è tornato in vantaggio al 39′ grazie a Svoboda, ma ancora una volta, la risposta del Monza non si è fatta attendere con Djuric che ha riportato il match in parità al 44′. Il secondo tempo non ha visto ulteriori gol, lasciando entrambe le squadre a riflettere su un punto guadagnato in una partita in cui nessuna delle due è riuscita a prevalere definitivamente.

La classifica aggiornata:

Napoli – 22 punti

Inter – 17 punti

Juventus – 16 punti

Atalanta – 16 punti

Lazio – 16 punti

Udinese – 16 punti

Milan – 14 punti

Torino – 14 punti

Fiorentina – 13 punti

Empoli – 11 punti

Roma – 10 punti

Bologna – 9 punti

Como – 9 punti

Cagliari – 9 punti

Verona – 9 punti

Monza – 8 punti

Parma – 8 punti

Genoa – 6 punti

Venezia – 5 punti

Lecce – 5 punti