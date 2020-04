Come riportato dai media sud coreani, non avendo modo di giocare col suo Tottenham, Son è stato chiamato a svolgere tre settimane di addestramento militare sull’isola di Jeju. Il suo percorso inizierà dal 20 aprile. Si attendono sviluppi. Qualora il Tottenham lo richiamasse per riprendere gli allenamenti, il giocatore potrebbe evitare l’addestramento. In stagione Son ha collezionato 32 presenze totali e realizzato 16 gol.