Attraverso il proprio profilo ufficiale l’Acireale rende noto che il suo capitano, Savonarola ha consegnato al Comune una raccolta di generi alimentari per le famiglie bisognose. Ecco il post:

“L’emergenza sanitaria dovuta al corona virus in questi giorni sta sconvolgendo l’Italia, mettendo in crisi il tessuto socio-economico nazionale. In questo periodo tante famiglie, già povere in condizioni di normalità, stanno soffrendo ancora di più per la mancanza di generi alimentari di prima necessità. Così in migliaia di Comuni italiani da alcuni giorni è iniziata una grande manifestazione di solidarietà con la raccolta di prodotti alimentari da consegnare alle famiglie più bisognose.

La città di Acireale si è pienamente allineata al clima nazionale ed anche Peppe Savanarola, capitano della squadra granata, negli ultimi giorni si è impegnato in prima linea per raccogliere fondi necessari per l’acquisto di generi alimentari.

Questa mattina, Savanarola ha consegnato all’assessora comunale ai servizi sociali Palmina Fraschilla i generi alimentari acquistati, grazie alla recente raccolta fondi. Incamerati i beni di prima necessità, nei prossimi giorni il Comune di Acireale provvederà a distribuirli a chi ne avesse bisogno. Per l’occasione era anche presente Fabio Manciagli, assessore allo sport del comune acese”.