Come riportato da “La Sicilia” ieri sera poco prima delle 21 un’auto ariete ha devastato l’ingresso del Pte dell’ospedale di Giarre e solo per una fatalità la tragedia è stata sfiorata. Due uomini, padre e figlio, di Fiumefreddo di Sicilia, si sono presentati al presidio di via Forlanini. Il figlio, un giovane di circa 30 anni è sceso dall’auto per parlare con il medico di turno, spiegandogli che il genitore, un uomo di 56 anni, soffre di disturbi psichiatrici e da qui l’esigenza di ricoverarlo. Il medico del PTE, che non può effettuare ricoveri, ha consigliato al richiedente di recarsi all’ospedale di Acireale per far visitare il padre e avviare le procedure per la degenza.