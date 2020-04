Durante una diretta sul proprio profilo Facebook, Matteo Salvini si è espresso in merito all’Unione Europa: “Tanta delusione per l’egoismo, l’assenza, la lontananza di Bruxelles, di Berlino, di Francoforte, di Amsterdam. Oggi c’è la presidente della Commissione europea che chiede scusa all’Italia e agli italiani. Ci si poteva pensare prima”, incalza Salvini che chiede intanto di “sbloccare i crediti di dubbia esigibilità” per i Comuni, liberando “centinaia e centinaia di milioni di euro veri”.