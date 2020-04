Intervenuto ai microfoni di “Leccochannel” parla l’ex centrocampista di Udinese e Messina, oggi allenarore, Gaetano D’Agostino: «Si parla di Serie C elite e Serie C2 ma questa come verrebbe fatta? Secondo me sarebbe un passo indietro, si parlerebbe di 40 retrocessioni, anche chi parte dalla D e vuole arrivare in C, con la C2 roderebbe un po’. Stipendi? In A e in B ci puoi rinunciare, in Serie C diventa difficile».