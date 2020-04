Come riportato da “La Sicilia” i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno arrestato il 46enne Cateno Pozzo, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Aveva compilato il modulo dell’autocertificazione dichiarando di essere “uscito per vendere lo stupefacente, sono senza soldi per la famiglia”.