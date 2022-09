Come si legge su “Napoli Today” una “situazione familiare” non meglio chiarita sta tenendo Lorenzo Insigne lontano dal campo di allenamento del Toronto, e Mimmo Criscito è con lui per sostenerlo. È stata la società canadese in cui milita l’ex capitano del Napoli a renderlo noto.

“Lorenzo Insigne – è il comunicato ufficiale del club nordamericano – sta affrontando una situazione familiare personale e non si allenerà. Domenico Criscito è rimasto a sostenere Lorenzo e la sua famiglia. Per rispetto della famiglia Insigne, non rilasceremo più commenti su questo“. L’allenatore Bradley ha detto di sperare di poter contare su qualcuno degli italiani per la prossima partita