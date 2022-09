L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” si sofferma sulla sconfitta del Genoa a Palermo.

Per il Genoa arriva la prima sconfitta della stagione. Una lezione, per tutti: tecnico, giocatori e tifosi. In Serie B non si vince con i nomi, servono cattiveria e idee chiare. Al Barbera il Grifone non le ha avute e infatti ha finito per essere piegato da un Palermo appena riemerso dalla Serie C.

Una lezione per tutti: la corsa verso la Serie A sarà tutt’altro che facile, le prime giornate avevano illuso mentre i tre gol incassati dal Parma e il ko di Palermo riportano alla dura realtà. Troppa confusione per i rossoblù, in una gara prima giocata con il freno a mano tirato e poi con addirittura cinque punte in campo: una mossa più da disperazione che da reale piano tattico. Adesso c’è il Modena al Ferraris prima della sosta: servono nervi saldi per non perdere la rotta.