Torni al Milan? Si ma te ne vai di nuovo: messo in vendita dopo mezza giornata | Mai più rossonero

Torna al Milan ma riparte immediatamente. Per lui il destino è già segnato: messo in vendita e fuori dal progetto.

Il Milan inizia a pensare già alla prossima stagione. Messo in cassaforte il secondo posto, conquistata la Champions League e la Supercoppa (accesso alla semifinale contro la vincente della Coppa Italia), i rossoneri inizieranno adesso a programmare i prossimi passi per sistemare la rosa, gestire diversi addii importanti, e poi gettarsi a capofitto sul mercato in entrata.

Contro la Salernitana il momento dei saluti di Giroud e Kjaer, oltre a quello a Stefano Pioli, lascerà il posto a qualche “bentornato”. Sì, perché ci sono anche dei calciatori in prestito che torneranno dalle parti di Milanello a luglio, e il club dovrà decidere il da farsi.

Reinvestire, anche in caso di mancato rinnovo, dal punto di vista tecnico, o vendere. Per uno scenario su tutti pare che il calciatore sia destinato a essere rimesso sul mercato, dopo una stagione deludente e ancora una volta sotto le aspettative. Il Milan deve agire in fretta, se non vuole trovarsi un buco da 5 milioni di euro. Ecco cosa sta succedendo con uno dei calciatori in prestito.

Milan, ritorna dal prestito: ha già le valigie in mano

Sono diversi i calciatori in prestito, di proprietà del Milan, che stanno facendo bene in giro per l’Italia e l’Europa. Partendo da Saelemaekers, protagonista del Bologna dei miracoli di Thiago Motta, arrivando fino a De Ketelaere, anche lui una delle rivelazioni dell’Atalanta quasi perfetta di questo 2024.

C’è anche l’altra faccia della medaglia però, che difficilmente porterà soldi nelle casse del Milan a differenza dei due belga. Si tratta di un altro calciatore nato in Belgio, ossia di Origi. L’ex Liverpool in prestito al Nottingham Forest non è riuscito ancora una volta a imporsi, e gli inglesi non hanno alcuna voglia di esercitare il ricatto da 5 milioni di euro.

Origi, niente riscatto: lo stipendio pesa sulle casse del club

Un’altra stagione deludente per Origi, condita da appena 1 gol in quasi 700 minuti giocati. Le ultime 4 gare del Nottingham Forest hanno visto il Belga partire da titolare, ma senza incidere. Il club inglese non lo riscatterà, e adesso i rossoneri si ritroveranno l’ex Liverpool a Milanello per il raduno la prossima stagione.

Al Milan il calciatore percepisce 4 milioni di euro, e se i rossoneri vorranno risparmiare sul monte ingaggi dovranno essere bravi a piazzarlo nuovamente in estate, stavolta a titolo definitivo. Non sembra infatti esserci alcun interesse del club a trattenerlo e a puntare su di lui per il prossimo anno, visto il rendimento delle ultime due stagioni.