Ieri su Catania si è abbattuto un vero e proprio tornado verso la zona dell’aeroporto di Fontanarossa.

Secondo quanto riporta “3bmeteo.com” il tornado ha provocato dei danni ai tetti delle abitazioni, inoltre la forza della tromba d’aria ha buttato a terra diversi cartelloni pubblicitari che sono precipitati sulle auto in sosta.





Come se non bastasse il tornado ha ribaltato anche alcuni camion, come si può notare nella foto di seguito: