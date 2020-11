«Era un qualcosa che andava fatto. Non è una scelta che mi fa piacere prendere ma andava compiuta. Non entro nel merito, non mi piace parlare dei miei dipendenti e dare giudizi.

Ora c’è Marroccu che ci potrà dare una mano, conosce bene l’ambiente e ci può aiutare a raggiungere l’obiettivo. L’allenatore non cambia, ho fiducia in Maran: tocca ai giocatori ottenere risultati sul campo». Queste le parole del presidente del Genoa, Enrico Preziosi, rilasciate ai microfoni di “Il Secolo XIX” in merito all’addio con il ds Faggiano.