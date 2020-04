Un operatore sanitario di Mussomeli, tornato in Sicilia da Trieste, si trova in isolamento domiciliare dopo l’esito del tampone per il Coronavirus. Secondo quanto riporta “Gds.it”, ha trascorso già più di una settimana di quarantena nella propria cittadina. «La situazione è sotto controllo – chiarisce il direttore generale dell’Azienda sanitaria Alessandro Caltagirone -. La circolare che impone l’obbligo del tampone è successiva alla sua assunzione. In ogni caso i colleghi che hanno effettuato il tampone sono negativi e l’operatore sta bene e prestava servizio in un’area infettivologica con obbligo dei DPI più performanti».