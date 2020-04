L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” fa il punto sull’emergenza Coronavirus. Negli USA è morto l’agente Marco Di Franco, 50 anni, originario di Altavilla. A Palermo invece, all’hotel San Paolo sono arrivati i primi 8 pazienti positivi, guariti dal Virus. Sta meglio – scrive il quotidiano -, anche il bergamasco che era stato trasferito in Sicilia in terapia intensiva. In provincia invece, altro caso a Balestrate, mentre a Termini sale il numero dei positivi così come annunciato ieri sera dal commissario straordinario del Comune Antonio Lo Presti: «Si tratta di una donna di 97 anni già in isolamento – afferma Lo Presti -. La donna è la madre del secondo positivo di Termini Imerese. Nessun nuovo focolaio dunque per la città».