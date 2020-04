L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dell’arrivo delle tute e dalle mascherine tanto invocate dagli operatori per combattere l’emergenza Coronavirus. Da oggi saranno eseguiti i tamponi su tutto il personale del 118 che dovrà recarsi in un padiglione allestito in via Gaetano La Loggia. «Oltre a insistere affinché tutti i lavoratori siano dotati di dispositivi di sicurezza adeguati – spiega Enzo Tango, segretario generale della Uil Fpl Sicilia – era necessario avviare un costante monitoraggio mediante l’esame dei tamponi. Sino ad oggi abbiamo assistito a dei ritardi ingiustificabili e a nessuna verifica, occultare il problema non significa che non ci sia. Da settimane chiediamo tamponi a tappeto e in tempi brevi ma anche la sanificazione dei mezzi. Dobbiamo tutelare questi lavoratori che svolgono un servizio, oggi più che mai, fondamentale per la cittadinanza». Palermo e tutte le strutture del territorio, sembrano pronte per reggere l’eventuale ondata improvvisa di casi legati all’epidemia.