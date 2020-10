Urbano Cairo è risultato positivo al Coronavirus. Stando a quanto riferito da “LaStampa.it”, in presenza di sintomi, stamane il presidente del Torino è stato trasportato all’Ospedale San Paolo di Milano per controlli e poi è stato ricoverato per precauzione nel reparto infettivi.

Cairo è stato sottoposto alle terapie del caso, ma le sue condizioni di salute sono ritenute abbastanza buone.





Ora per l’imprenditore di origini alessandrine si annuncia un lungo periodo di riposo. Il suo però non l’unico caso di positività all’interno del club granata, che da quasi due settimane sta facendo i conti anche con 4 positivi del gruppo squadra.