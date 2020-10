Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la Ternana ha reso noto che “Cusano Italia Tv” trasmetterà da domenica tutte le gare del club rossoverde. Ecco il comunicato:

“Cusano Italia Tv (canale 264 del digitale terrestre) trasmetterà da domenica e per tutta la stagione le gare, interne ed esterne, della Ternana Calcio, in diretta e in chiaro e su tutto il territorio nazionale.





L’impegno dell’emittente non si limiterà al singolo evento, che sarà arricchito prima, durante e dopo la gara da interviste e commenti.

Infatti nell’ambito della trasmissione intitolata “C come calcio” ci saranno tre fasi, la prima (“La partita”) antecedente al match, la seconda (“L’intervallo”) tra le due frazioni di gioco e la terza al termine dell’incontro imperniata su tutta la Lega Pro, con risultati, classifiche e spunti di riflessione”.