Jacopo Segre, calciatore in forza al Torino, è finito al centro di un’accesa polemica social per essersi fatto immortalare in maniera sorridente mentre teneva in mano la maglia di Dybala.

Foto che ha scatenato una bufera attorno al giocatore, finito subito nel mirino dei tifosi granata. Poco dopo il calciatore si è scusato con un messaggio sul proprio profilo “Instagram”. Ecco il suo messaggio:





“Ho commesso l’errore di scattare una foto con la maglia di Dybala, un semplice regalo per un parente argentino, ho sbagliato e volevo chiedere scusa a tutti i tifosi e a tutto il mondo Toro. Jacopo Segre è granata dentro e sarà sempre granata”. In alto e in basso le foto in questione.