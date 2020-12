Intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria sul Palermo, Fabio Gavazzo, difensore del Foggia, si è espresso così:

«Sono consapevole che solo con il lavoro si può migliorare e ultimamente si stanno vedendo i frutti. Questa squadra da quando è completa ha lavorato solo due settimane poi ha giocato ogni 3 giorni senza un ritiro estivo mai fatto.





Sono convito che possiamo solo migliorare anche perché adesso abbiamo un periodo in cui giocheremo solo una volta a settimana e possiamo lavorare e conoscerci e trovare quegli automatismi che magari in alcuni momenti fino a qui sono venuti a mancare.

E’ stata una prestazione importante sia a livello tecnico, tattico ma soprattutto a livello di motivazioni. Il Foggia oggi ha dimostrato che non voleva alibi ma dimostrare che il Foggia c’è. Chiaramente dobbiamo ancora migliorare e anche a livello fisico non abbiamo avuto tempo per lavorare ma con questa partite siamo riusciti a mettere una base solida su cui lavorare».