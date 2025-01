“Tonali lascia il Newcastle”: hanno lavorato di nascosto per chiudere la bomba di mercato | Ecco dove va a giocare

Sandro Tonali è sempre più vicino a lasciare il Newcastle, stanno lavorando di nascosto per la cessione: bomba di mercato

I momenti bui che ha vissuto sono stati messi definitivamente alle spalle. Adesso per Sandro Tonali non esiste altro se non il calcio. Il nazionale azzurro, dopo oltre un anno, è ritornato al gol in Premier League.

E’ stato l’ex Brescia e Milan a chiudere i conti con il fanalino di coda Southampton siglando il gol del definitivo 1-3. In questa stagione ne ha realizzati, in totale, 3 dopo quelli messi a segno in coppa.

Un calciatore finalmente ritrovato per i tifosi dei “Magpies” che non hanno avuto molte occasioni per vederlo all’opera. Se non in questa prima parte di stagione dove, nel centrocampo del team bianconero, sta letteralmente facendo la differenza.

Una buona notizia non solo per il ct Spalletti, in vista delle prossime ed imminenti partite della Nazionale, ma anche per i club fortemente interessati all’azzurro. La conferma arriva direttamente dal giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio.

Tonali, col Newcastle sarà addio: arrivano le prime conferme

Nel corso del programma “L’Originale” su ‘Sky Sport’ Di Marzio ha voluto fare il punto della situazione per quanto riguarda la posizione di Tonali. Un futuro che sembra essere lontano dal Newcastle, ma non dalla Premier League. Altrimenti resta sempre viva l’ipotesi di un approdo in Liga dove una delle migliori società sono fortemente interessate al calciatore.

Difficile, se non impossibile, a questo punto ipotizzare un suo ritorno in Italia nella sessione del mercato estivo. Le ipotesi che, sul classe 2000, possa scatenarsi un mercato a livello internazionale per lui sono tantissime. Tra le squadre fortemente interessate, secondo il giornalista, ci sarebbe il Manchester City (che è ancora alla ricerca di un sostituto di Rodri) ma anche di un altro club.

Tonali, altro importante passo in avanti per la sua carriera: le ultime

Di Marzio, inoltre, non esclude nemmeno la possibilità di un suo approdo tra le fila del Real Madrid. I ‘Blancos’, d’altronde, devono fare i conti anche su un’altra delicata vicenda: ovvero valutare se continuare con Carlo Ancelotti oppure optare su un altro tecnico. Il favorito principale, per la sostituzione dell’emiliano, porta al nome di Xabi Alonso.

Per lo spagnolo si tratterebbe di un ritorno nella capitale spagnola dopo essere stato un perno nel centrocampo dei madrileni. Su di lui c’è forte anche il City. Difficile, però, ipotizzare un ritorno in Italia dove le richieste di certo non mancano (Juventus su tutte).