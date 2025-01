Gazzetta dello Sport: “Lapadula allo Spezia. Henry dice si alla Salernitana, tutte le trattative del giorno”

Gli ultimi giorni di mercato si accendono con operazioni che potrebbero cambiare gli equilibri del campionato. Le trattative più calde riguardano il reparto offensivo, con diverse squadre alla ricerca del colpo giusto per rinforzare l’attacco.

Come riportato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, lo Spezia sembrava destinato a chiudere il mercato con l’arrivo del portiere Chichizola, ma si è aperta una pista suggestiva. Il Cagliari, infatti, vuole assicurarsi il giovane difensore Bertola, che si trova ai margini della rosa per via della scadenza di contratto e della volontà di non rinnovare. Sul giocatore c’è anche la Roma, ma lo Spezia ha trovato la chiave per sbloccare l’affare: cederlo a titolo definitivo al Cagliari e ottenere in cambio Gianluca Lapadula, in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. Il Cagliari contribuirebbe in maniera significativa al pagamento dell’ingaggio. Lo Spezia ha sondato anche Gytkjaer del Venezia, ma l’ipotesi Lapadula resta la più concreta.

Salernitana: attesa per Henry

Dopo aver ingaggiato Cerri e Raimondo, la Salernitana è ancora alla ricerca di un altro attaccante e ha avviato un sondaggio con la Sampdoria per Massimo Coda. Tuttavia, la trattativa più avanzata è quella con il Verona per Thomas Henry, che farà ritorno agli scaligeri una volta ufficializzato il passaggio di Pohjanpalo al Palermo. L’attaccante francese ha già dato il suo assenso al trasferimento, si attende solo il via libera definitivo.

Movimenti in attacco tra Serie B e C

Il Südtirol sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto avanzato, con tre nomi in ballo: Gabriele Gori (Avellino), Stefano Pettinari (Reggiana) e Luca Strizzolo (Cosenza). Il Cittadella è interessato a Strizzolo, mentre se il Südtirol dovesse puntare su Pettinari, la Reggiana si metterebbe alla ricerca di un nuovo attaccante. La Carrarese, invece, dopo aver sondato Crespi del Südtirol, attende il via libera per Emanuel Vignato, in uscita dal Pisa.

Altre operazioni di mercato

Il Modena si muove con decisione e riporta in gialloblù il portiere Andrea Seculin dal Trapani, mentre è in arrivo Kamate, rientrato all’Inter dopo un’esperienza in Portogallo. Il Palermo, intanto, valuta Emil Audero del Como per il ruolo di estremo difensore, mentre ha già ufficializzato l’arrivo di Giangiacomo Magnani dal Verona. Per la difesa, l’ex capitano rosanero Lucioni è seguito dal Cosenza e da altre squadre.

Il Frosinone lavora per riportare Ben Kone dal Como, mentre il Pisa continua a guardare al mercato nordico e ha messo nel mirino il giovane difensore danese Provstgaard del Vejle.

Le mosse in Serie C

Anche la Serie C è in fermento. La Triestina ha chiuso l’acquisto di Artur Ionita dal Lecco dopo il pareggio di domenica, mentre Nicola Dalmonte (Salernitana) si trasferisce al Catania. Il Pescara riporta in Abruzzo Erdis Kraja dall’Atalanta U23, mentre il difensore Giuseppe Matino del Bari potrebbe accasarsi al Benevento.