Gazzetta dello Sport: “Audero, c’è l’interesse del Palermo”

Il Verona si muove e chiude il primo rinforzo della sessione invernale. Daniel Oyegoke, terzino destro inglese proveniente dall’Heart of Midlothian, arriva a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Questo è il primo colpo dell’Hellas dopo il passaggio di proprietà al fondo texano Presidio Investors, che ha acquisito il 100% delle quote societarie da Maurizio Setti.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il cambio ai vertici e la conseguente fase di transizione hanno rallentato alcune operazioni, ma ora il club è pronto a muoversi. Oyegoke rappresenta un punto di partenza per il nuovo corso dell’Hellas, che ha salutato Faride Alidou (rientrato all’Eintracht Francoforte e poi girato al Kaiserslautern) e ufficializzato la cessione di Giangiacomo Magnani al Palermo. Il difensore, in scadenza a giugno, lascia Verona dopo 113 presenze e un gol.

Ora, il grande affare su cui lavora il Verona riguarda Reda Belahyane. Il centrocampista marocchino, tra le sorprese della stagione, è finito nel mirino di diversi club di livello. Il Rennes è in pole position, ma il giocatore ha attirato anche Lazio, Milan, Olympique Marsiglia e Chelsea. Acquistato un anno fa dal Nizza per 500mila euro, ora la sua valutazione è salita oltre i 12 milioni.

Como, colpi Valle e Ikoné

Il Como continua a rafforzarsi con operazioni mirate. Dopo aver chiuso per Alex Valle, è fatta anche per Jonathan Ikoné. Lo spagnolo, cresciuto nella cantera del Barcellona, arriverà oggi per sostenere le visite mediche. Il suo trasferimento avviene in prestito senza opzione di riscatto, ma il Barcellona ha fissato una clausola d’uscita da 6 milioni valida per tutti a partire dalla prossima estate.

Il Como ha completato anche l’affare Ikoné con la Fiorentina, superando la concorrenza del Nantes. Il francese ha scelto il progetto lariano rifiutando altre destinazioni, tra cui gli Stati Uniti e il ritorno in Ligue 1. Il Como lo prenderà in prestito oneroso per 1 milione con diritto di riscatto fissato a 8 milioni, più bonus.

Valle, la nuova sfida in Serie A

Alex Valle è entrato nel settore giovanile del Barcellona a dieci anni, debuttando tra i professionisti nel 2022 con la squadra B. Dopo 19 presenze nella stagione 2022-23, è stato girato in prestito all’Andorra, poi al Levante in Segunda División e infine al Celtic, dove ha avuto il suo primo assaggio di Champions League, servendo un assist in cinque presenze. Il suo percorso è in costante crescita, e ora la Serie A rappresenta la nuova grande sfida.

Uscite e mosse finali di mercato

Il Como ha momentaneamente salutato Ali Jasim, giovane talento iracheno, che si trasferisce in prestito all’Almere City in Olanda. Fabregas ha ribadito più volte di volere una rosa snella, composta da massimo 24 giocatori, e per questo diverse cessioni sono previste da qui alla chiusura del mercato.

Tra i nomi in uscita, Emil Audero interessa al Palermo per il ruolo di portiere, mentre Ben Kone potrebbe tornare in prestito al Frosinone. L’austriaco Leopold Querfeld ha ricevuto diverse offerte dalla Serie B, ma preferirebbe restare in massima serie. Infine, Luca Mazzitelli è seguito da diverse squadre di Serie A.