Corriere dello Sport: “Lecce, colpo da 40 milioni. Inter-Biraghi. Tutte le trattative del giorno in A”

Il Lecce mette a segno la plusvalenza più alta della sua storia, superando persino la cessione di Morten Hjulmand (25) allo Sporting. La vendita di Patrick Dorgu (20) al Manchester United per 30 milioni più 10 di bonus facilmente raggiungibili rappresenta il colpo di mercato più importante del club giallorosso. Un’operazione attesa da settimane, soprattutto dopo che lo United aveva messo in sicurezza l’affare e organizzato il blitz in Italia. La prima offerta di 30 milioni più 5 di bonus è stata gradualmente ritoccata fino a raggiungere i 40 milioni richiesti da Pantaleo Corvino.

Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, Dorgu aveva già trovato l’accordo con gli inglesi a inizio gennaio, accettando un contratto quinquennale e garantendo più volte al connazionale Rasmus Hojlund (21), con cui è in stretto contatto, che lo avrebbe raggiunto a breve. Ieri i due club hanno definito gli ultimi dettagli formali e completato lo scambio di documenti per ufficializzare il trasferimento. Dopo Danilo Veiga (22) e Tiago Gabriel (20), ufficializzato ieri, il Lecce ora punta a regalare a Marco Giampaolo (57) un esterno esperto.

Empoli-Kouamé e il mercato del Como

Oltre al Lecce, il Como è attivissimo sul mercato e ha ormai definito gli ultimi dettagli per il terzino sinistro Alex Valle (20), che nelle prossime ore arriverà in Italia per visite mediche e firma. Chiusa anche l’operazione per Jonathan Ikoné (26) della Fiorentina: il francese si trasferisce in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Nel frattempo, Nemanja Matic (36), seguito dal Como a inizio mercato, potrebbe valutare un cambio di squadra dopo l’addio dell’allenatore Pierre Sage (45), che è stato sostituito da Paulo Fonseca (51), annunciato ieri come nuovo tecnico con un contratto fino al 2027.

L’Empoli continua a lavorare per portare in rosa Christian Kouamé (27), con nuovi contatti avvenuti ieri tra le parti. Intanto, il centrocampista del Verona Reda Belahyane (20) è sempre più vicino al Rennes, che vuole anticipare la concorrenza del Chelsea con un’offerta da circa 12 milioni di euro.

Inter, Buchanan al Villarreal e caccia al sostituto

Sul fronte delle cessioni all’estero, Tajon Buchanan (25) si trasferisce al Villarreal in prestito con diritto di riscatto, per un’operazione complessiva da 14-15 milioni di euro, bonus inclusi. Il club spagnolo si farà carico dell’ingaggio del giocatore, mentre l’Inter è ora alla ricerca di un sostituto. Nelle ultime ore è emersa l’idea Cristiano Biraghi (32), in uscita dalla Fiorentina, il cui acquisto avrebbe anche il vantaggio di liberare spazio in lista Champions per Joaquin Correa (30). Tra le alternative c’è Nicola Zalewski (23), con il Marsiglia in pole position per assicurarselo.

Il Torino ha chiuso per Eljif Elmas (25), che ha scelto di tornare in Italia: oggi sosterrà le visite mediche. Resta in bilico il futuro di Ivan Ilic (23), con il Cska Mosca sempre interessato.

Infine, il Monza ha virtualmente chiuso per il difensore svedese Arvid Brorsson (25), che si aggiunge agli arrivi di Stefan Lekovic (21) e Tomás Palacios (21). Doppio colpo anche per il Genoa, che ha definito l’acquisto del centrocampista Jean Onana (25) dal Besiktas e dell’attaccante Mikael Egill Ellertson (22) dal Venezia, dove resterà in prestito fino a giugno.