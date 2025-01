Corriere dello Sport: “Il Bari aspetta Benedetti Cesena più vicino a Saric Tutte le trattative del giorno in B”

L’intensificarsi dei contatti tra Bari e Genoa sta delineando diverse operazioni di mercato. Il direttore sportivo biancorosso, Giuseppe Magalini, è al lavoro con il Genoa per portare in Puglia il trequartista uruguaiano Gastón Pereiro (29). Nel frattempo, prende corpo anche uno scambio con la Sampdoria: Giuseppe Sibilli (28) potrebbe approdare in blucerchiato, mentre Leonardo Benedetti (24) farebbe il percorso inverso, rinforzando il centrocampo di Longo con la sua duttilità e capacità di inserimento.

Come riportato da Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, la Sampdoria continua a monitorare la situazione di Roberto Soriano (34) e Giulio Maggiore (26), entrambi in uscita dalla Salernitana. Intanto, il club campano è sempre più vicino a Thomas Henry (30), attaccante francese attualmente al Palermo ma di proprietà del Verona. Su Dario Saric (27), invece, il pressing del Cesena si è intensificato: il club romagnolo sembra pronto ad accontentare le richieste del Palermo per consegnare il centrocampista a Michele Mignani già in vista della prossima trasferta di Catanzaro. Parallelamente, il Cesena sta valutando un’operazione per l’americano Jack Ryan McGlynn (22) dei Philadelphia Union, mentre per Matteo Prati (21) del Cagliari si tenterà un affondo nelle prossime ore.

Movimenti tra Serie B e C

Il Cesena ha deciso di trattenere Stiven Shpendi (22) almeno fino a giugno, mentre Augustus Kargbo (25) è seguito dal Blackburn Rovers, che ha messo sul piatto 800mila euro, ma il club romagnolo ne chiede almeno un milione. La Carrarese, dopo l’infortunio del portiere Marco Bleve (29), ha chiuso per Paolo Vismara (21), poco impiegato alla Sampdoria. Inoltre, ieri Filippo Melegoni (25) si è unito al gruppo dopo il trasferimento dal Genoa.

La Reggiana, che ha ormai definito il passaggio di Leo Stulac (30) alla Triestina, è alla ricerca di una sistemazione per Oliver Urso (26) e Yannis Nahounou (20). Nel frattempo, il Sassuolo sta gestendo diverse operazioni in uscita: Janis Antiste (22) è nel mirino del Montpellier, mentre Flavio Russo (20) interessa al Cesena, che potrebbe accelerare nel caso di partenza di Kargbo. Anche Carrarese e SudTirol hanno manifestato interesse per l’attaccante neroverde.

Il Bari continua a muoversi sul mercato, e nonostante l’arrivo di Bonfanti, Luca Moro (23) resta un obiettivo concreto. Il Frosinone, invece, ha bisogno di rinforzi e il ds Guido Angelozzi è a Milano per finalizzare alcune operazioni prima della chiusura del mercato. Le richieste del tecnico Leandro Greco includono un esterno sinistro e un centrocampista di interdizione, con Ben Kone (24) del Como tra le ipotesi più concrete per un ritorno. In uscita, invece, ci sono Luca Garritano (30) e Luigi Canotto (30).