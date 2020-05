Damiano Tommasi, presidente dell’AssoCalciatori, ha scritto su Twitter una frase parodia della composizione “Soldati” del poeta Ungaretti, per rappresentare lo stato d’animo del calcio italiano: “Si sta come a maggio, in Italia, la Serie A”. Forse un modo per parafrasare i tanti dubbi che aleggiano sulla ripresa del massimo campionato italiano.