Il prossimo Consiglio federale dovrà dare risposte importanti alla Lega Pro e alla Lnd per la conclusione dei campionato. Secondo quanto riportato da “Gazzetta.it”, in Serie C, l’obiettivo è mandare in B le prime tre in classifica: Monza, Vicenza e Reggina. Ai playoff verrà definita la quarta promossa, con una formula a 28 squadre: quelle piazzate dal secondo al decimo posto in ogni girone, più la vincente della Coppa Italia. Si punta a far retrocedere le ultime tre e giocare i playout. Per quanto riguarda la LND, la proposta per la FIGC è promuovere le prime 9 classificate, tra cui il Palermo. In coda, 4 retrocessioni a girone scritte classifiche alla mano, senza contare le partite da recuperare, ma 36 società protestano.