Tolta la fascia da capitano: in casa Milan è apocalisse | Scelto il nuovo leader della squadra

Brutte notizie per Calabria. Il capitano rossonero dopo aver smarrito la titolarità sta perdendo anche la fascia. Ecco chi è il nuovo leader.

Nel corso degli ultimi anni Davide Calabria non ha vissuto un gran bel periodo. Il terzino destro, che è cresciuto proprio nelle giovanili rossonere, coronando il sogno di entrare in prima squadra e diventarne capitano, ha abbassato di parecchio il livello delle prestazioni, venendo spesso e volentieri preso di mira anche dai suoi stessi tifosi.

Anche la società si è accorta di questo downgrade del calciatore, tanto che nella sessione di mercato conclusasi qualche settimana fa ha acquistato un altro elemento nel suo ruolo, per il quale ha investito parecchi soldi. Stiamo parlando di Emerson Royal, arrivato sotto la Madonnina dal Tottenham.

Le brutte notizie per il terzino però sembrano non finire mai. Dopo un infortunio che lo sta tenendo lontano anche dalla panchina, dalle parti di Milanello sta incominciando a girare voce che Calabria possa perdere anche la fascia di capitano. Un altro calciatore divenuto ormai leader della squadra è infatti pronto ad ereditarla. Un’indiscrezione che dunque sta creando il caos più totale in casa rossonera.

Calabria perde la fascia: ecco chi sarà il nuovo capitano

La vittoria nel derby contro l’Inter è stata una bella boccata di ossigeno per il Milan di Fonseca, che ha ottenuto tre punti ma soprattutto ha sfatato la maledizione delle stracittadine. Grande protagonista del successo arrivato domenica sera è stato Matteo Gabbia. Il difensore centrale, schierato un po’ a sorpresa dal tecnico lusitano, si è reso autore di una grande prestazione, e ha siglato anche il gol del definitivo 2-1 allo scadere.

Ad impressionare di più i tifosi e tutto l’ambiente però è stata la leadership dimostrata dal ragazzo, che si è caricato la squadra sulle spalle, comportandosi come un senatore assoluto. Di conseguenza in casa milanista si sta iniziando ad ipotizzare una possibile promozione a capitano della squadra, a discapito di Calabria.

Altro capitano fatto in casa per il Diavolo

Al momento quelle su un possibile cambio di proprietario della fascia da capitano milanista sono delle semplici ipotesi, anche se per le ragioni elencate in precedenza non è un qualcosa di propriamente infattibile.

E’ chiaro però che qualora questo scenario si realizzasse per davvero, il Milan avrebbe dopo Calabria un altro capitano cresciuto nel settore giovanile.