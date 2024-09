Toh chi si rivede: panchina a Walter Zenga | Torna in Italia per tentare il miracolo

Ritorna a far parlare di sè una leggenda del calcio italiano: è un ex portiere che ha vestito anche la maglia della nazionale.

Di leggende in Serie A ce ne sono state tante e continuano a far parlare di loro, tra chi si cimenta nel ruolo di allenatore e chi diventa parte delle società, comunque continuano a mettersi in gioco. L’ex giocatore in questione è Walter Zenga, ex portiere classe 1960, il quale ora è un allenatore di calcio. Ha giocato in club importanti come Salernitana, Sampdoria e Inter, rimanendo particolarmente legato alla squadra milanese.

Con i nerazzurri ha vinto uno scudetto, una supercoppa italiana e due coppe UEFA, non solo però, perché lui è diventato il portiere della nazionale italiana disputando due campionati del mondo: Messico 1986 e Italia 1990 e un campionato d’Europa, cioè Germania Ovest 1988.

Per quanto riguarda la sua carriera da allenatore, facendo riferimento alle squadre in cui ha ottenuto questo impiego sono tra le tante: Steaua Bucarest (ha conquistato un campionato romeno), National Bucarest, Stella Rossa (ha vinto un campionato serbo-montenegrino e una coppa di Serbia e Montenegro), Al-Jazira (risultando vincitore di un campionato Emiratino e una coppa del Presidente), Al-Nassr, Catania, Palermo, Wolverhampton, Sampdoria, Crotone, Venezia, Cagliari…

Dove andrà l’ex portiere ed ora allenatore italiano?

L’ex giocatore dell’Inter ha acquisito tantissima esperienza durante la sua carriera, la quale è senza dubbio ricca di club, più importanti (basti pensare all’Inter) ma anche di squadre meno rinomate come la Sampdoria o il Crotone. Tutto questo gli è servito non solo per essere stato uno dei portieri più forti che abbiano mai giocato nel nostro campionato ma anche un allenatore con una carriera alle spalle che fa sicuramente tanto.

Tante società potrebbero fare affidamento su di lui e tralasciando per un attimo il punto di vista esclusivamente personale, l’ex portiere ha lasciato il segno nel cuore dei tifosi nerazzurri, trascorrendo infatti dodici anni vestendo la maglia interista ed è stato apprezzato per il suo talento e per il suo carisma.

Walter Zenga dove non ci aspetteremmo mai di trovarlo

Ci siamo, è fatta! L’allenatore torna in Italia, infatti è nel mirino di una squadra siciliana, il Siracusa. Club di Serie D, il presidente Alessandro Ricci ha puntato gli occhi su Zenga per inserirlo però nella dirigenza. Infatti a lui spetterebbe un ruolo che fino ad ora non ha mai ricoperto.

Potrebbe dunque diventare il brand ambassador della squadra siciliana che punta alla Serie C allenata da Marco Turati, per diffondere il nome del Siracusa all’estero. E chi se non lui con tutta la sua esperienza internazionale potrebbe essere l’uomo perfetto?