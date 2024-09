Panchina a Maurizio Sarri: telefonata, contratto e firma | Arriva dopo la sosta

Il tecnico toscano è pronto a tornare in pista: un club gli vuole affidare la panchina per far risorgere la squadra.

Sono tanti gli allenatori di alto livello che sono fermi ai box al momento. Tra questi ad esempio troviamo Max Allegri, che è stato mandato via dalla Juventus dopo la turbolenta finale di Coppa Italia dello scorso anno, durante la quale ha litigato prima con gli arbitri e poi con il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli.

Un altro dei nomi rinomati svincolato era quello di Stefano Pioli. L’allenatore emiliano ha chiuso un lungo ciclo al Milan alla fine dello scorso anno, ricevendo il benservito. Tuttavia qualche settimana fa per lui è giunta una chiamata importante, o meglio ricca. L’Al Nassr, squadra saudita nella quale milita anche Cristiano Ronaldo, gli ha offerto la panchina, e l’ex rossonero ha accettato di buon grado, andando a percepire un ricco stipendio nella Saudi Pro League.

Tra coloro che a breve potrebbe tornare in gioco proprio così come ha fatto Pioli pare esserci anche Maurizio Sarri. Il toscano nella scorsa annata ha rassegnato le dimissioni dalla Lazio sia per gli scarsi risultati ottenuti e sia perché non si sentiva più seguito dalla squadra. Le tante voci estive sul suo conto non si sono rivelate veritiere, ma adesso le cose sembrano cambiate realmente, e l’allenatore è pronto a firmare dopo la prossima sosta nazionali.

Nuova chance per Sarri

Come abbiamo potuto apprendere nei giorni scorsi, la famiglia Friedkin, già proprietaria della Roma, ha rilevato le quote di maggioranza dell’Everton. Di conseguenza gli statunitensi sarebbero intenzionati a dar vita ad una rivoluzione nel club di Liverpool.

Di sicuro una delle prime mosse sarà quella di cambiare allenatore al termine della stagione attuale. E a quanto pare per sedere sulla panchina dei Toffees il primo nome presente sulla lista è proprio quello di Maurizio Sarri.

Il tecnico riflette sulla proposta

Nonostante l’Everton non sia una squadra di primissimo livello, Maurizio Sarri potrebbe comunque riflettere qualora gli giungesse realmente una proposta dalla famiglia Friedkin.

In tempi non sospetti infatti l’ex allenatore tra le altre di Juve e Napoli, che ha comunque già un’esperienza in Premier League essendosi seduto sulla panchina del Chelsea, aveva dichiarato di aver bisogno di un progetto interessante per tornare in pista. E a quanto pare quello dei Toffees lo è.