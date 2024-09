Basta, mi ritiro: nemmeno 1 mese di Serie A e si ferma per sempre | L’infortunio è troppo grave

Il grave infortunio cambia le volontà del calciatore. Decide di ritirarsi dopo la toccata e fuga svolta in Italia.

Il campionato è iniziato da poche settimane. Abbiamo già potuto vedere le abilità di alcune squadre. Si preannuncia dunque una gara avvincente. I campioni in carica vorranno sicuramente riconfermarsi, staremo a vedere però cosa ne pensano gli altri top club. La battaglia si preannuncia dura per tutti. In particolare però, per le squadre che sono state colpite da parecchi infortuni.

Le partite sono davvero molte, infatti le società sono abbastanza in dibattito con le federazioni, che non hanno la ben che minima intenzione di ascoltare le lamentele dei club. Purtroppo a dover gettare la spugna sono proprio i calciatori che più di tutti ne risentono. In Serie A infatti già molte rose sono state ferite da alcune gravi mancanze.

Gli infortunati si accumulano sempre più tant’è che molti professionisti, per via delle loro condizioni fisiche, sono stati obbligati ad effettuare dei lunghi stop. Molti sono gli esempi che potremmo descrivere. Vogliamo però dedicarci ad un calciatore, che per via del grave infortunio ha dovuto ricorrere ad una drastica decisione. Vediamo di chi si tratta.

Clamoroso ritiro. Lascia il calcio definitivamente

Quest’estate il nostro campionato, ha aperto le porte a parecchi nuovi calciatori. La sessione di mercato infatti in Italia si è dimostrata molto spumeggiante. Il Como è una squadra che milita attualmente in Serie A. Con il suo secondo posto in Serie B nella stagione 2023/24 la squadra lombarda è riuscita a raggiungere la prima divisione.

Anche essendo una neopromossa, il club dei Lariani ha effettuato una buona campagna acquisti. Tant’è vero che sono riusciti ad accaparrarsi un ex Real Madrid. Il profilo in questione è quello che riguarda Raphael Varane.

La decisione del giocatore

Proprio un ex campione del mondo si ritira. Varane è un difensore francese classe 1993, che pare abbia deciso già il suo ritiro. 32 sono gli anni che il ragazzo compirà ad Aprile, la sua è quindi un’età dove ancora si può dimostrare tanto.

Il francese ha militato in squadre di livello. Società come Real Madrid e Manchester United hanno avuto infatti la possibilità di vederlo all’opera. Cosi come la sua Francia, dove nel 2018 ha vinto la Coppa Del Mondo, battendo una Croazia agguerrita per 4-2. E’ davvero un peccato vedere che un ragazzo che poteva ancora dare tanto batta la fiacca cosi facilmente.