Mister, abbiamo bisogno di te: Claudio Ranieri deve uscire dal ritiro | Salvezza disperata

Dopo aver annunciato l’addio al calcio nella passata stagioni, l’eroe del Leicester è pronto a tornare in panchina per salvare un club.

Anche per gli allenatori, così come per i calciatori, arriva un momento in cui bisogna dire basta e chiudere la propria carriera. Stanchezza, età avanzata e anche il fatto di volersi godere una meritata pensione dopo anni passati a viaggiare e a guidare i club, sono solo alcuni dei motivi che portano i tecnici a prendere una decisione del genere.

Lo scorso anno in Serie A per esempio abbiamo assistito ad una scelta simile da parte di Claudio Ranieri. Il tecnico romano infatti ha scelto di dire basta dopo aver raggiunto il suo ultimo obiettivo, ovvero salvare il Cagliari, squadra che solo un anno prima aveva fatto promuovere in massima serie, da una pericolosa retrocessione in Serie B.

L’eroe del Leicester, che con le Foxes ha vinto una storica Premier League compiendo un vero e proprio miracolo, si sta dunque riposando. Ma la sua calma rischia di essere interrotta in maniera clamorosa da una chiamata urgente, che lo riporterà in panchina. Una squadra infatti ha assoluto bisogno di lui, ed è intenzionata a spingere forte per metterlo al comando e tentare una disperata salvezza.

Sir Claudio richiamato a sorpresa

La situazione del Cagliari non è affatto delle migliori. Il club isolano infatti viaggia sul fondo del barile della classifica di Serie A. Di conseguenza, come spesso accade in queste situazioni, il primo ad essere messo in dubbio è l’allenatore. Lo sa bene Davide Nicola, che nelle prossime uscite si gioca la panchina.

Di conseguenza la società rossoblù sta iniziando a guardarsi attorno, valutando alcuni profili che possano prendere il suo posto. E tra questi non è da escludere proprio quello di Claudio Ranieri. Infatti se la situazione non migliorasse il presidente Giulini potrebbe proprio decidere di richiamarlo nonostante il suo ritiro dal calcio.

Cagliari, Ranieri apre al ritorno?

Su questa possibilità però sembra che si sia espresso proprio il diretto interessato. Durante un recente evento infatti Ranieri ha rilasciato le seguenti parole sul tema: ”Mi auguro di non dover tornare ancora una volta a Cagliari, perché non c’è bisogno di un cambio di allenatore”.

Affermazioni scherzose quelle del tecnico nato a Testaccio, che però sembrano non chiudere del tutto le porte di un clamoroso ritorno in caso di difficoltà dei rossoblù.