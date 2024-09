Lascia Sky e va a fare il dirigente: Boban ci prova per la 3^ volta | Amministratore delegato in Serie A

L’ex centrocampista del Milan è pronto a lanciarsi in una nuova avventura da dirigente. Un club italiano lo aspetta a braccia aperte.

Quando un calciatore conclude la propria carriera, ha diverse strade davanti a se. C’è chi sceglie di diventare allenatore, chi opinionista, chi invece decide di intraprendere la strada da dirigente. E c’è anche chi fa un po’ un mix di tutte queste cose. E’ un caso del genere quello di Zvonimir Boban, ex calciatore del Milan.

Il croato infatti ha ricoperto diversi incarichi sia alla Fifa che alla Uefa, oltre che proprio nel club rossonero, dove vi è tornato in più occasioni in vesti dirigenziali. Allo stesso tempo però il classe 1968, quando era al di fuori di questi ruoli, è stato un volto fisso di Sky. E’ proprio in questa famosa emittente televisiva che il 56enne è recentemente tornato, facendo anche abbastanza rumore.

Il suo nuovo esordio in studio infatti è incominciato con almeno un paio di situazioni controverse. La prima quando ha criticato Benitez, portiere del PSV che ha saltato la partita di Champions con la Juve per la nascita della figlia. E la seconda quando ha avuto un lungo colloquio a distanza con Ibrahimovic sul ruolo dello svedese nel Diavolo.

Boban, cambio di programma: torna a fare il dirigente

Il ruolo di commentatore televisivo però potrebbe essere lasciato molto presto dall’ex giocatore, che quando ha avuto la chance di mettersi in gioco in qualche società calcistica la ha sempre colta al volo.

Ed è proprio questo che sta per succedere di nuovo. Un club del nostro campionato infatti è pronto ad offrirgli il ruolo di amministratore delegato, dandogli un’altra ghiotta occasione di rimettersi in gioco. Vediamo qual è la società in questione.

La Roma pensa a Boban per il post Souloukou

Nel corso della settimana passata si sono vissuti giorni di grande trambusto sulla sponda giallorossa della Capitale. Dopo il clamoroso esonero di Daniele De Rossi infatti sono arrivate le dimissioni del CEO del club Lina Souloukou. Questa ha subito forti accuse da parte dei tifosi romanisti, tanto che era finita sotto scorta.

Dopo l’addio della dirigente greca, la famiglia Friedkin si è messa subito alla ricerca di un’altra personalità in grado di ricoprire il ruolo in questione. E tra i profili papabili pare che ci sia proprio Boban.