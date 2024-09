PEC arrivata a De Laurentiis e Conte: “Fatemi tornare a giocare” | O in campo o in tribunale

Un calciatore vuole tornare in campo. Per la società azzurra, che ha rifiutato la sua offerta, pare ci siano delle possibili ripercussioni.

In Serie A si sono attuati diversi cambiamenti. La sessione di mercato estiva ha portato nel nostro campionato tante modifiche sia per quanto riguarda i calciatori che per quanto interessa le panchine. La Roma ha finalizzato vari acquisti, e non da tanto ha esonerato Daniele De rossi. Così come la Juventus che ha ribaltato completamente la sua rosa sostituendo il vecchio tecnico Allegri con Thiago Motta.

Anche i partenopei hanno partecipato attivamente. Il Napoli ha infatti dato il timone in mano ad Antonio Conte. Le decisioni degli allenatori però hanno creato anche qualche rimpianto tra i tifosi, cosi come nervosismi tra i calciatori esclusi dalle loro scelte tecniche.

Al Diego Armando Maradona infatti pare girino delle voci che interessano uno dei componenti della squadra azzurra. De Laurentis insieme all’ex allenatore interista si trovano dunque a fronteggiare un dibattito che li vede protagonisti. Il calciatore pare abbia accusato il suo club, che adesso rischia grosso.

L’azzurro va per vie legali: guai in casa Napoli

Dopo le scelte dell’allenatore, Mario Rui pare abbia chiesto alla società campana di rintegrarlo in rosa. Il terzino portoghese fa parte dei partenopei già da vare stagioni, più precisamente da gennaio 2018 quando venne acquistato dalla Roma e portato all’ombra del Vesuvio.

Con la divisa azzurra il ragazzo ha giocato 227 partite, ma per la società il suo percorso termina qui. Le scelte dello staff hanno però infastidito il difensore che ora è deciso a scagliarsi sulla squadra denunciandola.

Offerte per Mario Rui ma lui insiste

Il calciatore napoletano ha ricevuto varie offerte da diverse squadre. Nizza, Lille e alti club si sono fatti avanti per il terzino che però pare essere intenzionato a non accettare alcune delle seguenti offerte. Il ragazzo rimane fermo sulla sua decisione. E’ dunque probabile che si andrà a finire in tribunale.

Antonio Conte non sembra abbia voglia di riformulare la sua scelta che ha portato il difensore a non far parte più del gruppo. Momentaneamente infatti il calciatore si allena in solitaria a Castelvolturno. Non crediamo ci sia la possibilità di rivedere Mario Rui con la maglietta azzurra. Le decisioni del tecnico sembrano chiare ed il ruolo del portoghese non aiuta. I campani infatti dispongono di altri profili su quella zona del campo che precedono quello del portoghese. Essere competitivo con Olivera e Spinazzola dunque potrebbe risultare inutile per il difensore. Vedremo nei prossimi giorni come si svolgerà la vicenda e quale sarà il futuro del calciatore.