Totò Schillaci e quel sogno mai realizzato: “Volevo giocare con questa maglia” | Glielo hanno vietato

Una squadra ha infranto il sogno di Schillaci. Voleva vestire la maglia di questa squadra ma non gli è stato concesso.

Purtroppo in questi giorni ci è giunta una notizia che non avremmo mai voluto ascoltare. L’annuncio ci ha informato della morte di ”Totò” Schillaci. Se c’è però una cosa che non perirà mai saranno le sue giocate da protagonista che ha svolto nel corso della sua carriera. Magari i più piccoli non lo ricorderanno ma la Coppa del Mondo di Italia 90 è rimasta nei pensieri di tutti.

Si stava vivendo un’estate abbastanza calda, non per il clima ma proprio per l’arrivo delle Notti Magiche che hanno installato nella testa dei tifosi azzurri l’ipotetica vittoria del Mondiale. Edoardo Bennato e Gianna Nannini crearono l’inno che portò la nazionale ad arrivare fino alla semifinale, dove poi venne sconfitta dall’Argentina.

L’amarezza di quel successo mancato è ancora nel cuore di tutti, ma il capocannoniere di quel torneo era un cittadino dello stivale. Un attaccante non troppo di rilievo, che dimostrò poi grande spirito di squadra realizzando 6 gol che lo incoronarono primo nella classifica marcatori. Schillaci ha poi continuato la sua carriera con un rimpianto che però non riguarda solo la Coppa del Mondo. Una squadra ha infatti negato la possibilità alla leggenda di vestire i colori del club.

L’occasione che gli fu negata

Un po’ di anni fa, più precisamente nel 2011, Totò Schillaci fu protagonista di un’intervista. Durante il confronto con l’intervistatore, l’eroe del 90 ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo una squadra che pare non gli abbia concesso di militare per i loro colori.

Stiamo parlando del Palermo, club della sua città natale, al quale il bomber si era proposto, confermando ciò anche durante un’intervista. Ecco le parole di allora. ”A un certo punto mi ero proposto anche attraverso i giornali per vestire la maglia rosanero. Volevo chiudere la carriera nella mia città”.

Una delusione che ha portato sempre con se

Salvatore Schillaci ha militato in diverse squadre italiane tra cui il Messina, la Juventus e l’Inter. Ricevette il bronzo per il terzo posto appunto nei mondiali del 90, e nella stessa stagione si classificò secondo nella classifica del Pallone d’oro.

Prima del suo ritiro che avvenne nel 1997, l’icona italiana venne però delusa dalla sua città natale, ovvero Palermo, che non gli consentì di giocare per loro. Un rimpianto che lo ha seguito dunque per tutta la sua vita.