Toh chi si rivede: trattativa lampo per Willy Gnonto | Visite mediche, firma e ufficialità

Wilfried Gnonto torna di moda, per lui il prossimo anno c’è una nuova avventura: tutto pronto per la firma e l’ufficialità.

Entrato nella storia come il marcatore più giovane della storia della nazionale, con il suo gol contro la Germania nel 2022, Gnonto a 21 anni è pronto finalmente per il salto di qualità definitivo.

Il giovane originario del Lago Maggiore infatti, entrato nel cuore dei tifosi azzurri per la convocazione a sorpresa del ct Mancini nel 2022, si è messo in mostra in questi anni in Inghilterra. Il Leeds lo aveva fatto esordire dopo averlo preso lo stesso anno per quasi 5 milioni di euro in Premier League, poi la retrocessione in Championship, e l’addio alla nazionale con la gestione Spalletti.

Adesso, dopo quasi 2 anni da quella Nations League che gli aveva fatto raggiungere grande fama anche in Italia, Gnonto sarebbe pronto per il ritorno nella massima serie inglese. Una squadra, come raccontato in queste ore da Fabrizio Romano, sarebbe sul giocatore e avrebbe già avviato i contatti per l’acquisizione.

Gnonto, futuro ancora all’estero

Tornato di moda Gnonto, dopo l’exploit, in Serie A era stato cercato da diverse squadre ma il colpo decisivo alla fine non lo aveva affondato nessuno in Italia. Rimasto nel giro della nazionale, seppur non convocato per Euro 2024, stavolta all’età di 21 anni potrebbe arrivare finalmente il salto in una squadra di medio alto livello.

Il giocatore con tutta probabilità rimarrà però in Inghilterra, piena di estimatori del giocatore che con la maglia del Leeds in due anni ha messo a segno 10 reti in 60 presenze (tra Premier League e Championship). Ecco chi si sta facendo sotto per acquistarlo in estate.

Gnonto, pronto il ritorno in Premier League

Come confermato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano dunque, una squadra di Premier League sarebbe pronta a investire sul giocatore il prossimo anno. Stiamo parlando dell’Everton, che sarebbe pronto a mettere sul piatto una bella cifra per portare a Liverpool l’ala azzurra.

La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 16 milioni di euro, e il suo contratto scadrà nel 2027. Il Leeds non avrebbe alcuna intenzione di svendere il giocatore, ma considerando la disponibilità economica dell’Everton, la trattativa potrebbe decollare già nelle prossime ore. Intano Romano ha fatto sapere che gli agenti del giocatore e il club inglese sarebbero già venuti in contatti in questi giorni.