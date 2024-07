Corriere dello Sport: “Il Palermo a un passo da Pierozzi e tenta Ikwuemesi. Le trattative del giorno in B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Bari, colpo in attacco: arriva Lasagna. Il ds Magalini s’è assicurato la punta Kevin Lasagna (31) dall’Hellas Verona con biennale. Accordo raggiunto per un prestito con obbligo di riscatto in caso di A. Lavori in corso per il Palermo. Soprattutto in difesa. Sempre “caldo” il nome di Federico Ceccherini (32) centrale di proprietà del Verona. Sul taccuino del ds De Sanctis è rimasto anche Andrea Giorgini (22) del Sudtirol. Tramite il Palermo, intanto, il City Group avrebbe preso Valentin Gomez (21), argentino da girare in prestito per due anni al River Plate. Per Niccolò Pierozzi (22) siamo ai dettagli. Scelto, intanto, il terzo portiere. Sarà Francesco Di Bartolo (19), in arrivo dai belgi del Lommel. Sull’attaccante Gianluca Lapadula (34) del Cagliari è vigile anche il club rosanero che, in attacco, segue pure il nigeriano Charles Ikwuemesi (22) della Salernitana, vicino però ai belgi del Leuven, e Stredair Appuah , francese in forza al Nantes. Il Catanzaro ha annunciato il centrocampista Ilias Koutsoupias (23), ex Bari, proveniente a titolo definitivo dal Benevento. La Salernitana ha ceduto per 3 milioni Lorenzo Pirola (22) all’Olympiakos Pireo. Lo aveva riscattato a 5 dall’Inter e incassa una minusvalenza. Ma il ds Petrachi non è riuscito a fare di più. Sono Luigi Sepe (33), Mateusz Legowski (21) e Giulio Maggiore (26) i calciatori che Martusciello vorrebbe trattenere. L’ultimo ha mercato.

SASSUOLO: CALIGARA . Il centrocampista Fabrizio Caligara (24) verso il Sassuolo che resta in corsa per il centrocampista Salvatore Esposito (24) dello Spezia. Arriva dal Como un rinforzo atteso per la difesa del Cesena: è Marco Curto (25). Altra operazione in definizione è quella per il laterale destro Joseph Ceesay (26) rientrato al Malmoe dal prestito al Norkoepping. Firma sempre più vicina per Mirko Antonucci (25): prestito annuale con diritto di riscatto per l’esterno dello Spezia. Guarda a Pisa la Reggiana per il reparto arretrato: Maxime Leverbe (27) è finito nel mirino di Marcello Pizzimenti. Vicini altri colpi: Manuel Marras (30) resta un osservato speciale per l’attacco, Luca Fiordilino (27) della Feralpi un profilo assai gradito per la difesa, dai gardesani potrebbe arrivare anche Davide Di Molfetta (28).

SPEZIA: C’E’ SARR. In casa Spezia è arrivato il primo dei due portieri annunciati. Dalla Cremonese è stato ingaggiato Mouhamadou Sarr (27). L’altro potrebbe essere il brasiliano Bruno Bertinato (26) del Venezia. L’esterno Emanuele Zuelli (22) a titolo definitivo alla Carrarese. Ai nerazzurri richiesti gli attaccanti Lisandru Tramoni (21) e Alessandro Arena (23).