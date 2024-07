Corriere dello Sport: “Udinese: più Sanchez. Gaetano in attesa. El Niño ora può tornare in Friuli. Mentre il Monza sta ripensando a Sensi”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

Aumentano le speranze dell’Udinese di riabbracciare Alexis Sanchez (35). La fase di riflessione del Marsiglia, dovuta anche al discorso legato agli extracomunitari, rappresenta infatti un ghiotto assist per i friulani che in questi giorni possono intensificare i contatti per riportare l’attaccante, svincolato dopo l’esperienza all’Inter.

Nonostante, quindi, un reparto avanzato molto affollato e la chiusura delle scorse settimane per lo spagnolo del Bayer Leverkusen Iker Bravo (19), la famiglia Pozzo vuole fare un altro regalo ai tifosi. E infiammare la città con quello che diventerebbe un vero colpo: di ritorno, ma sicuramente a sensazione.

UFFICIALE REINA. Colpo che sta per annunciare anche il Como, con la firma di Raphael Varane (31) per i prossimi due anni. L’accordo tra le parti è totale e ora si attende solo l’annuncio per il francese svincolato dallo United. In questi giorni le carte sono passate agli avvocati e ai legali delle parti che hanno letto tutta la documentazione, prima di dare l’ok alle firme. Nel frattempo, i lariani hanno annunciato l’ingaggio di Pepe Reina (41) fino al 2025 che arriva, quindi, prima di quello di Pau Lopez (29). Il portiere spagnolo ex Roma ha l’accordo con la società azzurra ed è pronto a sbarcare in Italia con la formula del prestito ed obbligo di riscatto, al raggiungimento di determinati obiettivi.

TESSMANN NERAZZURRO. Passiamo a Venezia, dove Tanner Tessmann (22) è sempre più vicino all’Inter dopo gli ultimi contatti. Il suo arrivo a Milano potrebbe comunque essere solo di passaggio, visto che I nerazzurri pensano di girarlo in prestito all’Everton. Intanto, il Cagliari non cambia idea. Vuole riprendere Gianluca Gaetano (24) a titolo definitivo, ma senza fretta. Questo perché i rossoblu sanno che il giocatore si è trovato molto bene in Sardegna e che ci tornerebbe volentieri, ma la nuova accelerazione verrà firmata solo più avanti, quando anche il prezzo del Napoli sarà più chiaro. Sul giocatore, fuori dai piani del club campano, c’è anche il Parma. Il tecnico Fabio Pecchia (50) infatti lo stima molto.

ANNUNCI. Invece l’Empoli ha ufficializzato l’arrivo dal Milan del portiere Devis Vasquez (26), mentre per l’attacco è stato confermato l’accordo sempre con i rossoneri per Lorenzo Colombo (22) che Roberto D’Aversa (48) ha già allenato a Lecce. Infine, il Monza ripensa a Stefano Sensi (28), libero sul mercato e ancora senza squadra. L’ex Inter non ha raggiunto l’accordo con il Como di Cesc Fabregas (37): l’offerta era per un contratto di un anno con opzione per un’altra stagione. Così il club azzurro è tornato sul giovane centrocampista della Juve Fabio Miretti (20), fresco di rinnovo con i bianconeri fino al 2028, e molto stimato in Serie A. Chiusura sul Lecce: continuano le discussioni con il belga ex Samp e Torino Dennis Praet (30), mentre per la difesa – una volta ceduto Marin Pongracic (26) alla Fiorentina – il preferito resta Phil Neumann (27) dell’Hannover.