«Proposte del consiglio direttivo?Le proposte che sono venute fuori nelle ultime ore nel consiglio direttivo riguardano purtroppo una non notizia perché c’è un Consiglio federale che ha dettato le linee guida per la prosecuzione del campionato, secondo una serie di dettami compreso il protocollo sanitario che dobbiamo applicare anche in Serie C. A queste linee guida bisogna attenersi. Se si può continuare bene, se non si può terminare si opta per una formula ridotta con esiti sportivi che i Consiglio può determinare anche con Playoff o Playout. Se una squadra non vuole disputare i Playoff? E’ una decisione che spetterà al Consiglio federale. Se c’è qualcuno che non vuole partecipare i casi sono due: o si fanno in formula ridotta oppure si fa la formula piena e la squadra viene sostiuita.

C’è una normativa inserita nel decreto rilancio che consente il cambio di format con poteri alla FIGC. Che poi questo si possa concretizzare diventa difficile. Credo che si può mettere delle basi per una riforma che entrerà in vigore nella stagione 2021/22, non per la stagione 2020/2021. Poi credo che la C per come la rimarrà così: il discorso del semiprofessionismo non dipende certamente da noi». Queste le parole del vicepresidente della Serie C Jacopo Tognon ospite di “Catanista”.