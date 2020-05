Per salvare il Catania dal rischio fallimento non c’è solo la Sigi (Sport Investment Group Italia S.p.A), che ha già formalizzato l’offerta d’acquisto nella giornata di lunedì.

Secondo quanto riportato da ‘La Sicilia’ di oggi, infatti, non si esclude l’inserimento di un noto imprenditore romano, che ha già chiesto informazioni dettagliate al club etneo, rimanendo in contatto fino a pochi giorni fa con altri esponenti del mondo calcio, peraltro amici in comune. L’identikit porterebbe a Claudio Lotito che – sottolinea il quotidiano – non ha mai smentito il suo interesse per le sorti del club rossazzurro.