TMW: “Verde vuole solo il Palermo, ma lo Spezia frena”

La trattativa per portare Daniele Verde al Palermo avrebbe avuto una frenata nella notte e un colpo di scena.

Come riportato da “TMW” lo Spezia ha appena comunicato al Palermo di aver interrotto la trattativa per l’attaccante dopo la doppietta di oggi. Sarà braccio di ferro nei prossimi giorni perché il giocatore vuole andare a Palermo e non ha intenzione di rimanere a La Spezia.

Lo stesso D’Angelo oggi ha detto: «Abbiamo qualche difficoltà, anche numerica, ma abbiamo messo tutto il possibile nel secondo tempo. Abbiamo giocato con qualcuno che andrà via, eravamo più tesi dei nostri avversari ma abbiamo battagliato in modo eccezionale. Oggi ci teniamo stretti il risultato».