Corriere dello Sport: “Palermo vicino a Verde. Verre va in Turchia, le trattative del giorno in B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul calciomercato in serie B.

Il Palermo è ad un passo da Daniele Verde dello Spezia. Dopo l’arrivo del difensore Salim Diakité, il club rosanero è pronto ad effettuare un colpo per il fronte offensivo. E la scelta è caduta sul classe ’96 autore ieri di una doppietta con la maglia dei liguri in occasione della vittoria (3-2) a Pisa. La fumata bianca sembra vicina: Verde, che era finito nel mirino anche del Cagliari e dei turchi del Karagumruk, arriverà in Sicilia in prestito con diritto di riscatto. Pronto per lui un triennale se la società targata City Group dovesse esercitare l’opzione. Verde ha accettato l’offerta dei rosanero e, salvo novità, all’inizio della settimana svolgerà le visite mediche. E’ un’ala destra e il suo arrivo coinciderà molto probabilmente con la partenza di Nicola Valente.

Sulle tracce dell’ex Carrarese ci sono alcuni club di C, soprattutto il Vicenza. L’elenco comprende anche il Cesena, il Padova e il Benevento che nei giorni scorsi avrebbe effettuato un sondaggio con l’agente del giocatore. Mirko Maric è il nome nuovo per l’attacco della Reggiana: trattativa ben avviata col Monza, anche se c’è da superare la concorrenza (forte) dello Spezia. Filippo Nardi ha accettato l’offerta del Benevento, dove ritroverà l’ex compagno Eric Lanini. Andrea Pirlo non ha convocato Valerio Verre per la gara di oggi contro il Cittadella dopo l’accordo della Sampdoria per cedere il calciatore all’ Hatayspor in Turchia.