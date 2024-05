Lega Serie A: “Le società hanno votato contro l’agenzia di vigilanza dei club”

La Lega Serie A ha recentemente espresso il suo dissenso verso un emendamento proposto dal Ministro dello Sport Andrea Abodi, che prevedeva la creazione di un’agenzia governativa per il controllo finanziario ed economico delle squadre professionistiche. Le società della Serie A hanno votato contro questa proposta, come indicato nel loro comunicato ufficiale rilasciato oggi. Nonostante non ci siano dettagli specifici sulle motivazioni del voto contrario nel comunicato accessibile pubblicamente, è chiaro che la Lega Serie A preferisce mantenere una certa autonomia rispetto a un controllo diretto del governo in queste materie.

Di seguito il comunicato della Lega Serie A:

“All’esito della riunione con i club, convocata dal Presidente Lorenzo Casini alle 14, le società di Serie A, fermo restando l’impegno già più volte manifestato per migliorare la sostenibilità economico-finanziaria e la trasparenza dei controlli nel calcio italiano, hanno espresso all’unanimità la contrarietà rispetto alla proposta di istituire una agenzia governativa per la vigilanza economica e finanziaria sulle società sportive professionistiche, rivendicando l’autonomia dell’ordinamento sportivo dalla politica”.