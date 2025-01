TMW: “Spezia, domani può essere il giorno di Lapadula. Gytkjaer l’alternativa”

Lo Spezia è alla ricerca di un rinforzo di qualità per potenziare l’attacco in vista del delicato finale di stagione, reso ancora più complesso dall’infortunio di Soleri. La società ha individuato il profilo ideale in Gianluca Lapadula del Cagliari, uno dei protagonisti più seguiti del mercato di Serie B fin dall’estate.

Secondo quanto riportato dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, nelle ultime ore la trattativa tra i due club ha subito un’accelerazione significativa, con contatti avviati per il classe 1990, che potrebbe presto vestire la maglia dello Spezia. In alternativa c’è Gytkjaer del Venezia.