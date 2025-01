Calciomercato Sampdoria, Ravaglia nel mirino del Trapani

Nicola Ravaglia, esperto portiere classe 1988 attualmente sotto contratto con la Sampdoria, potrebbe essere prossimo a cambiare casacca in questa finestra di mercato invernale. Dopo aver accumulato una significativa esperienza tra i pali, il giocatore sembra destinato a valutare nuove opportunità per rilanciare la sua carriera.

Secondo quanto riportato da tuttoc.com, il Trapani sarebbe attualmente in pole position per assicurarsi le prestazioni del portiere. La società siciliana, che punta a rinforzare la rosa con elementi di spessore, vede in Ravaglia il profilo ideale grazie alla sua lunga esperienza e affidabilità tra i pali. Le trattative sembrano essere in fase avanzata, ma restano ancora alcuni dettagli da definire prima di giungere a un eventuale accordo definitivo.