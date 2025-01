Dal Veneto: “Venezia, si complica l’arrivo di Yaremchuk”

Continuano gli intrecci di mercato tra Palermo e Venezia. I rosanero hanno, da diverse settimane, individuato in Pohjanpalo il profilo adatto per rinforzare il reparto offensivo della rosa guidata da Alessio Dionisi. La trattativa, seppur ben avviata, è strettamente legata anche ad altre dinamiche che riguardano il club lagunare. Il Venezia, infatti, è alla ricerca del possibile post-Pohjanpalo e, oltre a Shomurodov, ha intavolato una trattativa per il calciatore dell’Olympiakos Yaremchuk.

Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.com, però, l’operazione di mercato sembrerebbe in salita. Il Venezia ha avuto contatti anche in giornata ma l’accordo sembra lontano. Adesso le possibilità che Yaremchuk possa venire a Venezia sono in diminuzione, con il calciatore che questa sera è seduto in panchina nel match dell’Olympiacos contro il Qarabag.