Arrivano le decisioni dall’assemblea di Lega Pro alle battute finali in questi istanti. Secondo quanto raccolto da tuttomercatoweb.com, è stata definita la sospensione dei campionati, con la promozione in Serie B di Monza, Vicenza e Reggina, le prime tre dei gironi, il blocco delle retrocessioni e dei ripescaggi dalla Serie D. La quarta promossa dovrebbe essere il Carpi, in base in base alla media ponderata che emerge dal rapporto gare giocate-punti. A questo punto l’ultima parola spetterà al Consiglio Federale che dovrà ratificare il tutto.